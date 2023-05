Bundesliga: il Leverkusen cade in casa 1-2 contro il Colonia

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Battuta d'arresto casalinga per il Bayern Leverkusen in un anticipo della 31/a giornata della Bundesliga tedesca. L'avversaria della Roma nelle semifinali di Europa League è stata sconfitta tra le mura amiche 2-1 dal Colonia. Decisiva per gli ospiti la doppietta di Selke (14' e 36'). Inutile il gol dei padroni di casa di Adli (28'). (ANSA).