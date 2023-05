Giudice sportivo, 2 giornate a Pickel della Cremonese

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle prime otto partite della 33/a giornata di Serie A ha squalificato per due giornate Charles Pickel della Cremonese, multato anche per 5.000 euro, che ieri è contro il Milan è stato espulso e ha "al 50' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un pugno al volto un avversario". Altri sette calciatori sono stati fermati per un turno. Si tratta di Amione della Sampdoria e Celik della Roma, espulsi per doppia ammonizione nel corso delle rispettive gare, e di Bradaric della Salernitana, Martinez Quarta della Fiorentina, Paredes della Juventus, Singo del Torino e Zortea del Sassuolo, che erano tutti diffidati e hanno ricevuto un altro 'giallo'.

E a proposito di ammonizioni: con quelli ricevuti ieri sono entrati in diffida il tecnico della Roma José Mourinho e il n.

21 dei giallorossi Paulo Dybala, che a Monza è rimasto in panchina ma si è ugualmente visto sventolare il giallo per avere protestato troppo vivacemente al 93' dopo un fallo di Pessina su Ibanez.

Un turno di squalifica anche all'allenatore del Monza Raffaele Palladino che era diffidato e ieri è stato di nuovo ammonito.

Tra le società, diecimila euro di multa alla Lazio " per avere suoi sostenitori, al 2' del primo tempo, intonato un coro becero di denigrazione territoriale nei confronti di altra tifoseria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcune bottigliette d'acqua". (ANSA).