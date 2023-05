Zola ricorda Vialli, ci manca enormemente

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Gianluca Vialli è stato colui che per primo mi ha avvicinato al golf trasmettendomi questa passione. Quello che lui ha fatto e rappresentato, lo sappiamo tutti. L'esperienza che abbiamo condiviso a Londra e al Chelsea, insieme a Roberto Di Matteo, ha fatto sì che potessimo apprezzare ancora di più le sue qualità. Ci manca enormemente".

Così Gianfranco Zola ha ricordato Gianluca Vialli, con cui condivideva anche la passione per il golf, in occasione della Rolex Pro-Am che, al 'Marco Simone' di Roma, anticipa l'Open d'Italia. (ANSA).