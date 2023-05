Sassuolo: Dionisi, 'Lazio seconda? Non mi sorprende'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "La Lazio seconda in classifica? Non mi sorprende, io a inizio stagione ero sicuro che sarebbe andata bene. Ha cambiato poco dall'anno scorso, e con un allenatore bravo i risultati arrivano". Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa dopo il ko dell'Olimpico con la Lazio. "Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile. Abbiamo iniziato un po' timorosi - continua il tecnico - I primi 15 minuti hanno determinato il risultato di oggi: dopo abbiamo creato, ma la Lazio è veloce, organizzata difende bene di reparto e anche individualmente. Dopo il primo quarto d'ora li abbiamo fatti correre e infatti loro facevano fatica; peccato non essere partiti un po' più determinati, ma ripeto, ci sono più meriti loro che demeriti nostri", conclude Dionisi. (ANSA).