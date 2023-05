Mourinho, il peggior arbitro che ho incontrato in vita mia

(ANSA) - MONZA, 03 MAG - José Mourinho durissimo nel dopo partita di Monza-Roma. Gli strali del tecnico della Roma sono rivolti soprattutto all'indirizzo dell'arbitro: "Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia vita - dice il tecnico giallorosso di Chiffi -. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero e sensibilità zero. Al minuto 96 dare un secondo giallo a un ragazzo che scivola...", lascia in sospeso Mourinho. "Non doveva dare il rosso, vado via frustrato perché non ha dato il rosso a me. Ma avrei lasciato la squadra da sola sabato" (ANSA).