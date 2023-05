Inzaghi soddisfatto, per l'Inter il 4/o posto è d'obbligo

(ANSA) - VERONA, 03 MAG - È davvero soddisfatto Simone Inzaghi della vittoria dell'Inter al Bentegodi. "Siamo in un buon momento, giochiamo bene e concretizziamo - afferma il tecnico nerazzurro - Abbiamo recuperato uomini importanti, i risultati stanno arrivando ma dobbiamo continuare così. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, interpretando al meglio la gara. Questa è una vittoria importante contro una squadra che in casa, nel 2023, aveva perso solo contro la Fiorentina. L'Inter ha l'obbligo di arrivare al quarto posto. Abbiamo davanti traguardi prestigiosi e vogliamo giocarcela sino alla fine di questa stagione".

Marco Zaffaroni taglia corto. "Chiaramente pensavamo di fare un'altra partita ma questa gara dobbiamo cercare di dimenticarla al più presto, dobbiamo voltare pagina e mettere tutta la nostra attenzione al match di Lecce. Questa settimana sapevamo di avere due partite fondamentali per il nostro cammino, quella con la Cremonese e la prossima di Lecce. È chiaro che questa è una sconfitta che ci fa male ma dobbiamo trovare la forza di reagire già da domani quando ci troveremo al campo d'allenamento per preparare una tappa determinante del nostro cammino". (ANSA).