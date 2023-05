Calcio:Pioli,se non cambiamo marcia dura entrare tra prime 4

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "È chiaro che siamo delusi, non volevamo questo risultato. Sappiamo che le partite sono poche fino alla fine, se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra prime quattro. Dobbiamo trasformare in tre giorni questa delusione in una prestazione migliore, con più determinazione ed attenzione perché abbiamo le qualità per riuscire a fare meglio di quanto fatto stasera". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli intervistato da Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese. "Ci manca la determinazione nello sbloccare le partite. Nelle ultime partite la squadra ha fatto tutto quello che poteva per vincere, ma se non le sblocchi poi basta un piccolo errore per rischiare di perdere - ha proseguito -. Non stiamo riuscendo a vincere partite che per quello che abbiamo messo sul campo avremmo dovuto vincere e così stiamo buttando via punti che possono costare caro. Ultimamente subiamo veramente poco ma alla minima disattenzione andiamo sotto, diventa più difficile ma ci deve far lavorare meglio". (ANSA).