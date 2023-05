Calcio: Sottil, "con l'Udinese le big sempre in difficoltà"

(ANSA) - UDINE, 03 MAG - "Non mi interessa se domani il Napoli vincerà o meno lo scudetto, perché noi abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile, nella parte sinistra della classifica.

Abbiamo l'obbligo verso noi stessi, la proprietà e verso i nostri tifosi e la volontà di finire alla grande questo campionato, anche per una mentalità e crescita futura di squadra. Noi abbiamo le possibilità e la qualità per mettere in difficoltà le big, come abbiamo dimostrato fino a questo momento". Lo ha affermato, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea Sottil.

"Tutto quello che riguarda il Napoli non mi interessa - ha ribadito -. È una partita difficile, loro hanno comandato tutto il campionato, quindi conosciamo benissimo le difficoltà".

"Il nostro gruppo è competitivo - ha continuato il tecnico dei friulani - ci sono dei ragazzi che sono cresciuti molto, come Festy Ebosele ad esempio. Farò come sempre le mie valutazioni, sono un allenatore che ha sempre dimostrato di far ruotare la rosa dando una possibilità a tutti. A livello numerico non siamo tantissimi, quindi nelle rotazioni e nelle alternanze devo fare delle valutazioni precise e attente. Tutti hanno sempre risposto comunque bene quando sono stati chiamati in causa e tutti vogliono finire da protagonisti questa stagione. Mi aspetto una prestazione importante, con i fatti".

(ANSA).