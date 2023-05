Calcio: parapiglia in Samp-Torino dopo il gol di Pellegri

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Caos a Genova nella curva della Sampdoria ed in campo dopo la rete del 2-0 del Torino segnata da Pietro Pellegri a pochi minuti dal fischio finale. Tutto nasce dall'esultanza scomposta dell'ex giocatore del Genoa. Pellegri, infatti, realizza il gol e va subito ad esultare sotto la curva dei padroni di casa, mettendosi le mani allle orecchie per sfidarli.

I tifosi blucerchiati insorgono, mentre in campo i giocatori della Samp protestano con l'arbitro. Il parapiglia è totale. La gara, di fatto, viene sospesa per qualche minuto in attesa che gli animi si calmino.

La sconfitta casalinga contro il Torino riduce al minimo le speranze di salvezza dei doriani. (ANSA).