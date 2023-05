Calcio: Palladino, mai visto proteste come quelle di oggi

(ANSA) - MONZA, 03 MAG - Raffaele Palladino, in diffida e ammonito, ha rimediato contro la Roma la sua prima squalifica da allenatore. "Mi spiace solo non poter abbracciare il mio amico Juric, alla prossima partita", spiega il tecnico del Monza, pensando alla trasferta in casa del Torino di domenica. Dopo le parole di Mourinho, che ha definito Chiffi "il peggior arbitro incontrato in vita mia", il tecnico del Monza dà una lettura completamente diversa: "Secondo me è stato tra i migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Semmai io ero arrabbiato con il quarto uomo. Non ho mai visto una panchina avversaria protestare come quella di oggi, è stata una cosa scandalosa. Ho prestato più energie per loro che per quel che succedeva in campo".

