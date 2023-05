L'Empoli è in ritiro fino a conquista dei prossimi punti

(ANSA) - EMPOLI, 02 MAG - Dopo la sconfitta subita in rimonta a Reggio Emilia dal Sassuolo l'Empoli è in ritiro già da domenica sera in vista del doppio impegno casalingo. La compagine allenata da Zanetti, secondo quanto spiegato dallo stesso tecnico domenica dopo il match, resterà in ritiro fino alla conquista dei prossimi punti. L'Empoli, infatti, giovedì sera affronterà il Bologna mentre lunedì la Salernitana: due gare fondamentali per raccogliere punti pesanti per raggiungere una quota salvezza.

Gli azzurri toscani non vincono da tre turni: Cremona, in casa contro l'Inter e poi, due giorni fa, la sconfitta contro la squadra dell'ex tecnico Dionisi. Oggi pomeriggio si sono allenati al Sussidiario, Zanetti non dovrebbe cambiare molto in formazione, forse c'è un ballottaggio a metà campo, in cabina di regia, fra Marin e Grassi.

La società, già nella scorsa settimana, ha chiamato a raccolta i tifosi più giovani con un doppio biglietto a soli 5 euro per questa doppia sfida al 'Carlo Castellani'. (ANSA).