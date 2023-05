Lecce: Baroni, 'contro la Juve per prendere punti'

(ANSA) - LECCE, 02 MAG - E' un Lecce rinfrancato nello spirito e nella classifica quello che vola alla volta di Torino per la sfida di domani sera contro la Juve, dopo i tre punti conquistati nell'ultimo turno superando l'Udinese.

Per la sfida di domani il Lecce dovrà fare a meno di Strefezza squalificato per una giornata ed il difensore Gallo, indisponibile per una lombalgia.

Marco Baroni, tecnico del Lecce, nonostante le insidie della gara già note, alla vigilia carica i suoi: "Siamo desiderosi di prendere i punti che servono su ogni campo per scrivere una pagina di storia che tutti vogliamo raggiungere. Domani è un passaggio delle ultime sei gare che restano, e non abbiamo spazio per il turnover. Considero tutti titolari, e chi è subentrato ha fatto benissimo. Andremo a fare la partita, lo merita l'avversario e lo merita lo stadio. Le difficoltà le conosciamo, ma fanno parte del campionato".

Un passaggio sulla mentalità che vuole dai suoi giocatori: "E' necessario giocare ogni gara come se fosse l'ultima: siamo il Lecce e, come tutte le piccole, dobbiamo lottare per guadagnarci la serie A".

Un pensiero sui prossimi avversari: "Si sbaglia chi crede che la Juve non stia facendo bene - dice il tecnico giallorosso. A Bologna ha fatto una partita da squadra viva, con corsa e determinazione. Purtroppo troveremo di fronte la miglior Juventus e sarà una bel banco di prova per noi: dovremo esserci fisicamente e mentalmente perché sarà una gara impegnativa".

Infine un pensiero all'undici iniziale, magari con un occhio per i calciatori diffidati. "In gare cosi ravvicinate non posso pensare al turnover, è necessario raggiungere risultato e prestazione. Normale che valuto la condizione di qualche acciacco, ma non quella del calciatore diffidato. Andiamo oltre, - afferma Baroni - consapevoli come siamo che si parte per fare una prestazione importante e non possiamo permetterci di lasciare nulla per strada". (ANSA).