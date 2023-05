Le azzurre del calcio hanno un nuovo sponsor, è la Gillette

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - C'è un nuovo sponsor per la federcalcio, ma questa volta al femminile. In realtà si tratta di un ritorno, perché già in passato Gillette, brand leader brand della rasatura e da sempre vicino al mondo dello sport, aveva patrocinato gli azzurri, con tanto di commercializzazione, prima dei Mondiali del 2014, di un rasoio con lo stemma della Nazionale. Ora però l'attenzione di Gillette è rivolta al mondo del calcio femminile e per questo l'azienda stessa e la Figc hanno annunciato, alla presenza del presidente della federazione Gabriele Gravina, del presidente e ad di Procter & Gamble in Italia, Paolo Grue, e della madrina della iniziativa Cristiana Capotondi, un accordo che servirà a sostenere la parte 'rosa' del football, anche attraverso il progetto "La passione per il calcio non fa distinzioni".

"La promozione del calcio femminile in Italia rappresenta una sfida dal punto di vista sportivo - spiega Gravina -, ma anche sotto il profilo culturale. Siamo felici che un brand globale come Gillette abbia deciso di contribuire al percorso intrapreso dalla Figc supportando la Nazionale, che rappresenta l'apice del movimento, e coinvolgendo le famiglie in questo progetto innovativo. Il calcio femminile italiano sta crescendo nei numeri e nel riconoscimento dei diritti, ma il vero obiettivo della federazione è abbattere definitivamente i pregiudizi che ancora ostacolano la sua diffusione". Il progetto "La passione per il calcio non fa distinzioni" prenderà il via con una serie di iniziative, sui social in campo, per generare un impatto culturale positivo nella percezione dell'attività femminile e sostenere la base del movimento italiano. Nel progetto sono coinvolte le azzurre Boattin, Bonansea, Giacinti, Giuliani, Giugliano e Linari, gli Ambassador Gillette, Bobo Vieri e Alessandro Cattelan, e Cristiana Capotondi.

Nell'anno dei Mondiali donne in Nuova Zelanda, ci si rivolge agli appassionati, alle praticanti e alle famiglie, con la campagna social #tifapertuafiglia, in cui Gillette e le calciatrici della Nazionale sfideranno i papà d'Italia a realizzare un video in cui giocano a calcio con la propria figlia, per vincere il viaggio per assistere a un match del Mondiale. (ANSA).