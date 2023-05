In Brasile sono sicuri, la Roma è su Marcos Leonardo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 MAG - In Brasile alcuni media ne sono certi: la Roma è in trattative, che sarebbero "avanzate", con il Santos per il trasferimento in Italia dell'attaccante Marcos Leonardo, 20 anni compiuti oggi, che in questa stagione con la maglia del 'Peixe' ha giocato 20 partite segnando 8 gol e fornendo due assist decisivi.

Promosso in prima squadra fin dal 2020, quando il ragazzo aveva 17 anni, Marcos Leonardo è alto 1.74, è una punta centrale che può giocare anche più defilato e nel Santos indossa la maglia n.9. Dalla sua cessione il suo attuale club spera di ricavare 20 milioni di euro, anche se nel contratto del calciatore, valido fino al 2026, c'è una clausola rescissoria di 100 milioni.

In concorrenza con la Roma, che avrebbe già mandato dei suoi emissari in Brasile, c'è lo Sporting Lisbona, ma un agente Fifa italiano che vive a San Paolo avrebbe segnalato Marcos Leonardo all'Inter, che però finora non si sarebbe fatta avanti. (ANSA).