Il Toro in casa della Samp, Juric punta l'ottavo posto

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Niente conferenza di vigilia, Juric si dedica soltanto al campo: non è una novità assoluta, è capitato spesso che il tecnico non si presentasse davanti ai microfoni nella settimana con tre impegni. L'obiettivo suo e del Toro è quello di ripartire subito dopo il tonfo interno contro l'Atalanta, il riscatto passa da Genova contro una Sampdoria con un piede e mezzo in serie B e che è reduce dal pokerissimo subito a Firenze. Il tecnico granata studia tante rotazioni, a Marassi si potrebbe vedere una squadra rivoluzionata rispetto a sabato sera: Gravillon può tornare in difesa, Singo e Vojvoda sono i candidati per le corsie esterne, Vlasic e Karamoh daranno un turno di riposo a Miranchuk per supportare Sanabria.

Buongiorno e compagni vogliono confermarsi squadra da trasferta con sette punti conquistati nelle ultime tre gare esterne, anche se nella Marassi blucerchiata sono arrivati soltanto due successi negli otto precedenti più recenti all'ombra della Lanterna. Per Juric sarà praticamente un derby, il croato ha vissuto quasi dieci anni in totale tra la varie parentesi al Genoa prima da giocatore e poi da allenatore. Uno sgambetto ai blucerchiati potrebbe valere l'ottavo posto: è questo l'obiettivo dei granata per il finale di stagione, anche se è bagarre con Bologna, Fiorentina, Monza, Sassuolo e Udinese.

