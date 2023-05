Il Barcellona vince con rete Jordi Alba, titolo Liga è vicino

(ANSA) - BARCELLONA, 02 MAG - Vittorioso per 1-0 sull'Osasuna con una rete di Jordi Alba nella ripresa, il Barcellona è ora vicinissimo a vincere il titolo del 2023 della Liga. Infatti ha ora 14 punti di vantaggio sul Real Madrid che sta giocando sul campo della Real Sociedad e, per ora, pareggia 0-0. Dopo questa 33/a giornata mancheranno cinque turni alla fine del campionato.

Tornando al Barça, oggi non ha brillato, ma a risolvere la situazione è arrivato il gol al 40' st di Alba. L'Osasuna, da parte sua, ha giocato in dieci dal 27' pt per l'espulsione dell'esordiente Herrando per un fallo su Pedri lanciato a rete.

(ANSA).