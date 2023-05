Calcio: Italiano, Salernitana carica dobbiamo essere svegli

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - ''Affronteremo una Salernitana con il morale altissimo, quindi dovremo stare molto attenti e svegli e prepararci ad una partita davvero tosta''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta contro la formazione di Paulo Sousa, ex di turno.''Sia noi che loro abbiamo la necessità di continuare a correre e fare punti - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina attraverso i canali ufficiali del club - Troveremo un ambiente carico, noi veniamo da tantissime gare, per questo abbiamo cercato di centellinare le energie e la cosa in questo momento sta pagando''. Nel gruppo viola rientra anche Bonaventura dopo il recente stop per un infortunio muscolare.

