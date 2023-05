Allegri: Champions nodo cruciale per la programmazione Juve

"La qualificazione in Champions è un nodo cruciale per la programmazione: dobbiamo stare calmi e concentrarci su ciò che dobbiamo fare": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sull'obiettivo minimo da conquistare in questa stagione. "Mancano una trentina di giorni alla fine e dobbiamo rimanere tutti concentrati - l'appello dell'allenatore bianconero - e poi valuteremo cosa fare l'anno prossimo a bocce ferme".