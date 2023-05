Calcio: il Frosinone e' la prima promossa in A

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - E' il Frosinone la prima squadra promossa in serie A. A tre giornate dalla fine della serie B, la squadra allenata da Fabio Grosso ha conquistato la matematica certezza del ritorno nella massima serie battendo 3-1 la Reggina B. Per la squadra del presidente Stirpe e' la terza partecipazione alla massima serie, a cinque anni dall'ultima volta. Alla fine festa grande in campo, con invasione di campo di tutti i tifosi Nella 35/a di B, pareggiano 0-0 Sudtirol e Genoa. Nel 5-0 del Venezia al Modena, protagonista il finlandese Pojhanpalo, autore di 4 gol. Il Brescia batte 2-1 il Cosenza e fa uno scatto salvezza. Il Bari, che aspira al ritorno in A, frena invece in casa col Cittadella (1-1) (ANSA).