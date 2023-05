Calcio: Andrea Agnelli e Deniz Akalin sposi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Andrea Agnelli si è sposato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, con Deniz Akalin, sabato scorso, 29 aprile.

Dopo il sì riservatissimo davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del piccolo Comune umbro, Andrea e Deniz hanno continuato la festa insieme a una quarantina di invitati in un esclusivo resort della zona, ovvero il Castello di Reschio che in passato ha ospitato molte star internazionali.

Tra gli invitati anche grandi nomi bianconeri. (ANSA).