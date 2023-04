Manchester City vince in trasferta e sorpassa l'Arsenal

I (ANSA) - ROMA, 30 APR - C'è una nuova capolista in Premier League. Vincendo per 2-1 sul campo del Fulham il Manchester City ha superato l'Arsenal e conquistato la vetta della classifica, con 76 punti contro i 75 dei Gunners, che hanno giocato una partita in più rispetto ai rivali. Il sorpasso del City sull'Arsenal si concretizza grazie alle reti di Haaland e Alvarez. Per il norvegese c'è anche la soddisfazione dell'ennesimo record: con 34 gol eguaglia Alan Shearer e Andy Cole come miglior marcatore di Premier in una singola stagione.

Nelle altre partite di oggi, importantissima vittoria in prospettiva Champions per il Manchester United sull'Aston Villa (1-0, rete di Bruno Fernandes), mentre il Newcastle piega il Southampton 3-1. Poker di gol, finisce 4-1, del Bournemouth contro un Leeds in crisi. (ANSA).