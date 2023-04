Juventus: Calvo, la conferma di Allegri non è in discussione

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Gli obiettivi sono il secondo posto e la finale di Europa League. Parlare della conferma di Allegri vorrebbe dire un'ovvietà. È tornato per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni, le due finali di Champions: non è in discussione".

Intervistato da Dazn a margine di Bologna-Juventus, il 'chief officer' del club bianconero Francesco Calvo 'conferma' l'attuale allenatore, che quindi rimarrà anche per la prossima stagione.

"Anche in una stagione del genere vogliamo imparare - dice ancora Calvo -, sia noi dirigenti che l'allenatore che i giocatori. Stiamo pianificando il futuro: siamo un blocco granitico e questa è la priorità insieme al secondo posto e al raggiungimento della finale di Europa League". (ANSA).