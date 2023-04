Gran festa a Salerno, in migliaia accolgono squadra al rientro

(ANSA) - SALERNO, 30 APR - Migliaia di tifosi questa sera si sono radunati a Salerno all'esterno dello stadio Arechi per accogliere la Salernitana al rientro da Napoli e festeggiare il pari conquistato al Maradona. Un risultato storico per la squadra di Paulo Sousa che, grazie al nono risultato utile consecutivo, è ad un passo dalla salvezza.

Calciatori, staff e dirigenti hanno salutato la folla dalla terrazza che affaccia sul varco 25. Oltre a cori di sostegno e di ringraziamento, non sono mancati sfottò all'indirizzo dei cugini partenopei. Acclamatissimo Dia, autore del gol del pari, il dodicesimo della sua stagione. Il senegalese è sceso anche nello spazio antistante il cancello dietro il quale erano assiepati i tifosi, incassando un'autentica standing ovation.

La festa a Salerno era cominciata già dopo il triplice fischio con caroselli di auto che hanno sfilato tra le strade della città. Al "Maradona" erano presenti pochissimi tifosi: la trasferta, infatti, era aperta solo ai sostenitori granata residenti fuori provincia e dotati di tessera del tifoso del club. Un aspetto che ha reso ancora più sentito il rientro della Salernitana a Salerno dove è esplosa la grande festa. (ANSA).