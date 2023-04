Giudice sportivo, un turno di stop per Matic e Tomori

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite giocate ieri ha squalificato per una giornata Nemanja Matic della Roma e Oluwafikayomi Tomori del Milan. I due erano in diffida e ieri hanno ricevuto un altro cartellino giallo.

Multe di 3.000 euro a Lecce e Roma per il lancio di oggetti in campo da parte di alcuni loro tifosi. (ANSA).