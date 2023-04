Giana Erminio e Legnago tornano in C,i complimenti di Marani

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Dopo Sestri Levante, Arezzo e Catania, altre due squadre hanno ottenuto in anticipo, ovvero prima della fine del campionato, la promozione in Serie C. Si tratta di Giana Erminio e Legnago Salus, che tornano a far parte della Lega Pro dopo un solo anno di 'purgatorio' in Serie D.

A una giornata dalla fine del campionato, la squadra di Gorgonzola ha battuto 4-0 il Corticella e ha così matematicamente vinto il girone D ottenendo il diritto a disputare la sua nona stagione in C. Promozione in terza serie a dodici mesi dalla retrocessione anche per il Legnago Salus promosso con una giornata di anticipo, avendo vinto il girone C, nonostante oggi abbia perso 1-0 con la Luparense perchè la sua rivale nella corsa alla promozione, la Union Clodiense ha pareggiato 0-0 e quindi è a -4 a una giornata dalla fine.

"Congratulazioni alla Giana Erminio - commenta il presidente di Lega Pro Matteo Marani -, che ha vinto un girone non facile combattendo in ogni giornata del campionato. Siamo felici di ritrovare un club che nell'ultimo decennio ha contribuito a fare la storia della Serie C". Marani saluta anche il ritorno in C del Legnago: "Complimenti alla società del Legnago Salus e ai suoi calciatori che hanno raggiunto meritatamente questa promozione, vi aspettiamo sui campi della Serie C".

Negli altri gironi di Serie D i nomi delle squadre promosse si conosceranno soltanto domenica prossima. La volata sarà tra Lumezzane o Alcione Milano (B), Pineto o Vigor Senigallia (F), Paganese o Sorrento (G) e Brindisi o Cavese (H) (ANSA).