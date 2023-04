Calcio: Inzaghi, una delle mie migliori Inter

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Abbiamo giocato una delle migliori partite da quando sono qui. A fine primo tempo avevo detto di continuare così anche se eravamo sotto, avevamo fatto una grande prestazione anche dopo la Juve. E giocavamo contro la seconda in classifica. Oggi una bellissima Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la vittoria contro la Lazio. "Dovevamo avere la motivazione perché era una partita importantissima e fra 72 ore ce ne sarà un'altra. Ho avuto grandissimi segnali da tutti, spirito di gruppo pazzesco - ha proseguito -. A fine primo tempo ho fatto i complimenti, eravamo sotto immeritatamente. Dovevamo solo continuare a fare quello che avevamo preparato. C'era da restare concentrati e credere in quello che stavamo proponendo. I cambi sono stati importanti così come quelli che hanno cominciato. Siamo ancora in ritardo in classifica, ma dobbiamo continuare così. Stiamo vivendo una stagione emozionante e la stiamo vivendo assieme ai nostri tifosi". (ANSA).