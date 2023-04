Tifoseria Udinese, non sono tollerate feste dei napoletani

(ANSA) - TRIESTE, 29 APR - "Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani.

Udine è solo bianconera RISPETTO!!!". È il testo di un comunicato diffuso nel pomeriggio dalla Curva Nord dell'Udinese.

Il messaggio è stato subito analizzato dalla Questura di Udine, che ne dà due diverse interpretazioni. La prima è legata ai caroselli di auto che potrebbero scatenarsi in giro per la città nel tardo pomeriggio di domani nel caso il Napoli si assicurasse il terzo scudetto; la seconda è collegata alla sfida di giovedì 4 alle 20.45 alla Dacia Arena quando i tifosi napoletani saranno presenti in gran parte dello stadio avendo dato vita a una vera corsa per accaparrarsi un biglietto.

Tra le due tifoserie c'è tensione fin dal 2010 quando fuori dallo stadio Friuli ci furono scontri con numerosi feriti. Da allora, immancabilmente, la Curva Nord a ogni partita intona cori contro i napoletani. L'allerta tra le forze dell'ordine è massima. (ANSA).