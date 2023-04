Spalletti ai tifosi: 'Se il Napoli vince usate il buonsenso'

"Se riuscissimo a vincere bisogna poi saper vincere anche nei comportamenti, nel divertirsi dopo la gara. Dobbiamo sapere che questo sport è dei bambini, e tutti domani, anche io, avremo i figli in giro per la città. Se qualcuno farà qualcosa che mette a rischio la partecipazione di altri a questa festa e soprattutto dei bambini, fa una cosa che assolutamente non si può fare".



È l'appello di Luciano Spalletti in vista della domenica che può laureare Napoli campione. "Bisogna usare il buonsenso e capire che cosa si può rischiare. È un gioco dei bambini, loro devono festeggiare se succerà quello che tutti auspichiamo avvenga''.

''Sappiamo che domani sarà una partita difficilissima e lo sarebbe stata ad li là dello spostamento. Noi dobbiamo farci trovare pronti a scalare queste montagne rocciose. Fa parte un po' di tutte le partite. Lo sappiamo che per noi e per loro è un derby ma ci sono in ballo altre cose che l'avrebbero fatta essere così complicata, indipendentemente dalle circostanze particolari che ci sono. Napoli e Salerno sono due città che hanno una moralità sana per questo sport''. Luciano Spalletti è conscio delle difficoltà che il derby di campano di domani potrà riservare alla sua squadra, che sente odore di scudetto.