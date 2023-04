Roma: Mourinho 'il pari è ingiusto, due punti persi'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Se si parla solo di prestazione, di Roma-Milan, è ingiusto per noi questo risultato perchè solo noi, con tutti i nostri limiti, potevamo fare una partita così contro il Milan. Sono due punti persi". Lo ha detto Josè Mourinho a Dazn commentando l'1-1 dell'Olimpico. "Non siamo una squadra ricca, con una rosa ricca, e ogni giocatore che perdiamo è un problema, non ne abbiamo perso uno ma tanti - ha proseguito - Con tutte queste difficoltà, fare una partita così, lottare così con il Milan per un traguardo che sarebbe incredibile, arrivare quarti, penso solo noi riusciamo a farlo. Per questo motivo sono più orgoglioso che triste, ovviamente mi rattrista il risultato finale perchè i tre punti erano vicinissimi". Poi ha concluso: "Ci sono allenatori che giocano come vogliono, che scelgono il modello di gioco, il sistema tattico e i giocatori, che possono permetterti di giocare in tanti modi diversi, se non gioca A, gioca B o C che è uguale, noi dobbiamo costruire di partita in partita in base a quello che abbiamo a disposizione. Preferisco dire che i miei ragazzi sono fantastici e solo grazie alla forza di questo gruppo che siamo in questa posizione". (ANSA).