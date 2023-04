Lazio: Sarri, è una settimana importante ma non decisiva'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Quella che comincia domani contro l'Inter sarà per noi una settimana importante, ma non decisiva, perché dopo il Milan avremo altre quattro partite. L'Inter sta facendo benissimo nelle coppe, sa essere letale nelle sfide secche". E' quanto detto da Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa prima della sfida con i nerazzurri, in programma domani alle 12.30 a San Siro. "Rispetto all'andata abbiamo qualche certezza in più, ma affrontiamo una squadra straordinariamente competitiva - avverte Sarri -. Dimentichiamo l'andata e giochiamo come collettivo, non individualmente".

