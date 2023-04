La Fiorentina aspetta la Samp, Italiano vuole i tre punti

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - La Fiorentina torna a tuffarsi in campionato dopo la finale di Coppa Italia raggiunta giovedì e domani contro la Sampdoria andrà a caccia di una vittoria che manca da tre partite. Vincenzo Italiano ha convocato 26 giocatori, oltre a Sirigu manca ancora Jack Bonaventura per il fastidio muscolare accusato in Conference contro il Lech Poznan: rispetto all'ultimo match dovrebbero tornare titolari Martinez Quarta e Amrabat, possibile una chance per Jovic e Brekalo così come per Terzic. Per la conferenza stampa indetta oggi da Rocco Commisso il tecnico viola non ha parlato in questa vigilia.

Contro la Sampdoria fanalino di coda la Fiorentina nell'attuale stagione ha già vinto due volte, all'andata per 2-0 e negli ottavi di Coppa Italia per 1-0. "In campionato quest'anno non abbiamo avuto lo stesso rendimento rispetto a quello passato - ha dichiarato Commisso - però siamo in corsa per conquistare due trofei e se anche non dovessimo vincerli avremmo fatto bene comunque''. Non a caso il patron ha ribadito la sua massima stima e fiducia nei confronti di Italiano (''L'ho difeso sempre, anche nei momenti difficili, è la persona forse più importante della Fiorentina viste le sue mansioni'') e il direttore generale Joe Barone ha affermato: ''Inutili le voci sul nostro allenatore che è confermato''. Verso il rinnovo contrattuale anche il direttore sportivo Daniele Pradè come annunciato dallo stesso Commisso ribadendo la volontà di rendere la propria squadra sempre più competitiva nonostante la difficoltà nell'aumentare i ricavi: ''Meglio non parlare più della Juventus sennò qualcuno si offende ma proprio la Juve si è rovinata per Cristiano Ronaldo. Parlano poco della Fiorentina su alcuni media nazionali? Da quando Cairo è presidente del Torino non ha vinto nulla, vediamo cosa succederà a noi ma noi dopo 4 anni abbiamo l'opportunità di vincere qualcosa e di questo sono già soddisfatto''. (ANSA).