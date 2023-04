Festa scudetto: grande scudetto tricolore in quartiere Totò

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Nel quartiere dove nacque Totò, ecco spuntare un grande scudetto tricolore. Lo hanno realizzato i tifosi del Napoli proprio all'ingresso della basilica di Santa Maria della Sanità nell'omonimo storico quartiere della città.

Anche qui, come nelle altre zone, fervono i preparativi per celebrare il terzo scudetto degli azzurri.

Lo scudetto ha richiamato l'attenzione di passanti e turisti che in questi giorni stanno affollando la città.

A poca distanza si trova la casa dove nacque il principe della risata, Totò, il 15 febbraio del 1898 in via Santa Maria Antesaecula, al civico 109. (ANSA).