Champions: stop di Modric nel Real, a rischio per il City

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il Real Madrid perde Luka Modric, per un periodo ancora da definire ma che ne mette in dubbio la presenza nella semifinale di andata della Champions League contro il Manchester City. I controlli a cui il croato è stato sottoposto dopo l'infortunio avuto nella partita persa contro il Girona hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale ora salterà, come minimo, le partite contro Almeria e Real Sociedad e, quasi sicuramente, la finale di Coppa del Re contro l'Osasuna e la semifinale europea di martedì 9 maggio al Bernabeu contro il Man City.

"Non so se potrà giocare la finale di Coppa - il commento del tecnico del Real, Carlo Ancelotti -, vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Siamo molto dispiaciuti, ma nel calcio certe cose possono accadere". Ma ora come sostituirà Modric? "Come caratteristiche tecniche il più simile a lui è Ceballos - risponde Ancelotti - ma come centrocampisti abbiamo anche Camavinga, Valverde e Tchouameni, quindi ci sono varie soluzioni. E' tutta gente di altissimo livello, e per questo dico che lo sostituiremo al meglio". (ANSA).