Calcio: Macron si congratula per la 'mitica' vittoria del Tolosa

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "La città rosa è in festa! Congratulazioni a tutta la squadra del Tolosa per questa vittoria nella Coppa di Francia", ha detto Emmanuel Macron in un tweet questa sera dopo la vittoria del Tolosa nella Coppa di Francia. "Mitico", ha aggiunto il presidente della Repubblica, che pochi minuti prima aveva consegnato la coppa alla squadra del Tolosa dalla tribuna dello Stade de France, dove il Tolosa ha vinto 5-1 contro il Nantes. (ANSA).