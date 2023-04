Brasile: Tite dice no a offerte del Corinthians

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il nome del nuovo allenatore del Corinthians rimane un rebus dopo che Tite, ex ct della nazionale, ha detto no alle proposte del suo ex club con cui nel 2012 vinse Libertadores e Mondiale, ultima squadra non europea a conquistare il titolo.

Pur di far tornare il suo ex tecnico, il 'Timao' aveva proposto a Tite un contratto quadriennale, fatto inconsueto per il calcio brasiliano, ma lo stesso Tite ha resistito all'insistenza della dirigenza corinthiana e anche alle pressioni dei tifosi, che si erano mobilitati per convincerlo a tornare.

Ringraziando per l'affetto ricevuto e non escludendo di unirsi di nuovo al Corinthians in futuro, il tecnico di origini mantovane (il suo cognome è Bacchi) ha spiegato che ora vuole tenere fede alla promessa fatta a se stesso e alla moglie Rosmari di non allenare club brasiliani nel 2023 e così farà, preferendo attendere la prossima estate per vedere se gli arriveranno proposte dall'Europa. "C'è interesse, e ho già delle offerte", ha commentato il procuratore di Tite, Gilmar Veloz.

Intanto il Corinthians sembra voler puntare su un altro ex ct della Seleçao, Mano Menezes, che attualmente guida l'Internacional di Porto Alegre. Ma per averlo bisognerà pagare una multa rescissoria di un milione di reais, pari a circa 182mila euro. (ANSA).