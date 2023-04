Serie A: Napoli al primo matchpoint scudetto, ma decide la Lazio

Lo scudetto annunciato sta per materializzarsi e a Napoli si prepara una festa indimenticabile.

Sembra quasi il set di un film di De Laurentiis, con gli effetti speciali in allestimento. Ai partenopei servono tre punti nel derby con la Salernitana (che però non ci tiene a fare l'agnello sacrificale, sia per motivi di rivalità che di classifica) e una 'non vittoria' della Lazio in casa dell'Inter. Per apparecchiare la festa, adducendo motivi di ordine pubblico, è stato stravolto il calendario (al Maradona si gioca alle 15 di domenica, con 24 ore di slittamento) creando un precedente che sta suscitando i malumori di molti club. Se le condizioni scudetto non si avvereranno la festa sarà rimandata a giovedì prossimo, con lo spostamento di 48 ore di Udinese-Napoli. Ma tutto questo contorno preoccupa marginalmente Luciano Spalletti, pronto ad agguantare il suo primo, meritato scudetto italiano. Domenica sarà comunque una festa che il Napoli vuole assaporare fino in fondo con i suoi protagonisti: da Kim a Zielinski, da capitan Di Lorenzo a Lobotka e, soprattutto, da Osimhen a Kvara. In palio c'è l'ufficialità, con largo anticipo, del terzo scudetto, a 33 anni dall'ultimo. E sarà il primo senza Maradona.