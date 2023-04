Bologna-Juventus - DIRETTA ALLE 20,45

Assenza dell'ultima ora in casa Juventus, Angel Di Maria non figura nell'elenco dei convocati. L'argentino, infatti, non prenderà parte alla trasferta di Bologna a causa di un trauma alla caviglia. Il tecnico Massimiliano Allegri perde il Fideo ma ritrova Vlahovic: l'attaccante serbo ha recuperato ed è stato chiamato per la gara di domani sera al Dall'Ara.