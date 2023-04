Monza vince 2-0 in casa Spezia,Palladino 'dedicato a Berlusconi'

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 APR - Il Monza vince 2-0 in casa dello Spezia, e il suo tecnico Palladino la dedica a Silvio Berlusconi. "Volevamo un filotto di vittorie come questo e ci tenevamo a dedicarlo al presidente Berlusconi che ci dà la possibilità di lavorare al meglio. Mi voglio far portavoce della gratitudine della squadra. Ci manca allo stadio, speriamo di poterlo riabbracciare presto". Lo ha detto Raffaele Palladino al termine di Spezia-Monza 0-2, terza vittoria consecutiva per brianzoli Che avevano battuto Inter e Fiorentina in precedenza.

"Credo che si stata una partita difficile, lo Spezia è partito forte nei primi venti minuti ma abbiamo reagito bene ritrovando le misure e giocando bene tecnicamente. Potevamo fare meglio su alcune ripartenze, ma vedo ancora la squadra in crescita soprattutto dal punto di vista mentale".

"E' stata una prova di maturità per noi - continua il tecnico -, siamo riusciti a non prendere gol anche grazie ad una grande parata del nostro portiere nel primo tempo. Abbiamo provato a mettere in difficoltà lo Spezia con i due trequartisti, loro venivano molto in avanti e penso il Monza abbia occupato bene gli spazi. Sono contento sia della fase di possesso che di non possesso". Monza che ora sale a 43 punti e si trova momentaneamente nella zona sinistra della classifica. "Abbiamo dirigenti che hanno fatto la storia del calcio e hanno grandi ambizioni. L'obiettivo ora è chiudere al meglio la stagione e poi penseremo al futuro". (ANSA).