Milik, 'sono giorni difficili, ma siamo la Juve non molliamo'

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "Sono giorni difficili e siamo tutti delusi, ma non è il momento di mollare: ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere, siamo la Juve": attraverso il proprio profilo Instagram, Arkadiusz Milik prova a compattare l'ambiente bianconero nel momento più delicato della stagione. La squadra è reduce dall'eliminazione in coppa Italia contro l'Inter e da tre sconfitte di fila in campionato: a Bologna serve il riscatto, l'attaccante polacco si candida per una maglia per la partita di domenica sera. (ANSA).