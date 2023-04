Milan: Pioli, le condizioni Ibrahimovic da valutare a giorni

(ANSA) - CARNAGO, 28 APR - Alla vigilia della trasferta di Roma, Stefano Pioli fa il punto sugli infortunati di casa Milan: "Ibra sta un pochino meglio, ma non abbiamo ancora la diagnosi definitiva. Dovremo valutare nei prossimi giorni", spiega il tecnico, dopo che lo svedese si era infortunato durante il riscaldamento poco prima di entrare in campo con il Lecce.

"Pobega ha dolore, ma sta diminuendo", prosegue Pioli. "Ha ripreso a lavorare, ma non ancora sul campo. Penso possa tornarci la prossima settimana". Per Roma non partirà Alessandro Florenzi, colto da un attacco febbrile nelle ultime ore. (ANSA).