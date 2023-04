Coppa Italia: giudice sportivo, solo multe per l'Inter e la Juve

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Due ammende nei confronti di Juventus e Inter sono le uniche sanzioni comminate dal giudice sportivo dopo le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Multa di 8mila euro alla Juve "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bengala" e ammenda di 6mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 49' del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un bengala".

Nel comunicato non risultano segnalazioni sulle presunte parole offensive lanciate dall'allenatore della Juve Max Allegri nei corridoi di San Siro dopo la partita contro l'Inter.

Ammonizione ed ammenda di 1.500 euro anche per Igor (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. (ANSA).