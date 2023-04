Calcio: Napoli, la diretta della festa in città a tv del mondo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Napoli aspetta la sua festa scudetto, e con lei tutti i suoi tifosi in giro per il mondo. Per seguire in diretta le manifestazioni spontanee della città campana, Nexting, start-up innovativa napoletana fondata nel 2017, fornirà a tutte le televisioni del mondo una contribuzione live dell'evento. TV e siti web potranno andare su www.scudettonapoli2023.com e accedere ai servizi di live streaming.

Tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo potranno seguire i festeggiamenti in diretta attraverso le telecamere posizionate in sei punti nevralgici della città: Stadio Diego Armando Maradona, Piazza del Plebiscito, Posillipo, Forcella, Largo Maradona (Quartieri Spagnoli) e Lungomare di Napoli. Sarà possibile accedere alla diretta anche attraverso il sito web www.sportface.it all'indirizzo https://www.sportface.it/calcio/festa-scudetto-napoli-diretta-st art-up-napoletana-nexting-distribuisce-immagini-live-citta/21514 74. (ANSA).