Calcio: Atalanta; Gasperini, Lookman salta il match col Torino

(ANSA) - BERGAMO, 28 APR - "Speriamo di recuperare presto anche Lookman, che non ci sarà nemmeno domani". Gian Piero Gasperini annuncia la terza assenza consecutiva del cannoniere (13 più 2 in Coppa Italia) dell'Atalanta: "In queste ultime sette partite abbiamo bisogno di tutti al meglio. Sarà fondamentale una condizione fisica, morale e mentale ottimale - spiega l'allenatore nerazzurro -. Il trittico Torino-Spezia-Juventus in una settimana è un momento importante, ma non vorrei dire decisivo. Un modo per verificare le nostre possibilità nel finale di campionato". L'obiettivo a breve termine dei bergamaschi è agguantare almeno il sesto posto occupato dall'Inter: "Bisogna guardare avanti e se possibile pizzicare almeno una squadra per avere la certezza di restare in zona Europa". Quanto alle possibili varianti in attacco rispetto al posticipo di lunedì con la Roma, Gasperini lascia tutto in sospeso: "Sarebbe auspicabile un apporto decisivo di Muriel, cui sta nascendo la bambina in questi giorni. E' un po' distratto, ma ha i numeri per poter essere fondamentale dandoci una spinta.

Lui come Zapata e Pasalic - chiude il tecnico -. Il Torino è una concorrente diretta dalla forte identità, Juric valorizza i giocatori ed essergli davanti, come del resto alla Fiorentina, all'Udinese e al Bologna, è un grande merito da parte nostra".

