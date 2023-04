Calcio: a Napoli la festa scudetto è pronta, il derby è decisivo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Sembra davvero tutto pronto per la grande festa scudetto. Il Napoli, dopo 33 anni, può festeggiare il suo terzo tricolore già domenica pomeriggio, con sei giornate di anticipo: al 'Maradona' arriva la Salernitana, con la squadra di Spalletti che sulla lavagna Snai è ovviamente favorita per il successo che potrebbe far esultare una città intera. Il segno «1» si gioca a 1,23; se il pareggio vale 6,50, il successo "guastafeste" della Salernitana sale addirittura a 12. Per essere scudetto, però, non basterà la vittoria del Napoli; servirà, infatti, anche un risultato positivo dell'Inter nella gara che alle 12.30 aprirà il programma della domenica. A San Siro, Simone Inzaghi ritrova il suo passato: dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia, i nerazzurri aspettando il derby di Champions contro il Milan devono cercare di rimanere in lotta per il quarto posto: l'«1» nerazzurro si gioca a 1,80, mentre il pareggio (che regalerebbe comunque il match point al Napoli) è a 3,60. La vittoria della Lazio di Sarri, che sicuramente rimanderebbe lo scudetto a Spalletti almeno al prossimo turno (a Udine), è quotato 4,50. (ANSA).