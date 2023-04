Via libera del Casms: Napoli-Salernitana si gioca domenica

Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15. Secondo quanto si apprende, il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive (Casms) - l'organismo al quale aveva passato la palla l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale - ha dato il via libera allo spostamento, come chiesto da diverse parti. Spetta ora al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza prendere la decisione formale.