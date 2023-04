Calcio: Uva, 'in Europa i club hanno gli stadi di proprietà'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Michele Uva, direttore Social & environmental sustainability dell'Uefa, spiega che "in Europa la tendenza è che tutti i club abbiano stadi di proprietà. A Londra, ad esempio, ci sono 7 stadi nuovi e moderni e ogni club ha il proprio impianto". Lo dice a margine dell'incontro in Bocconi, 'Soldi vs idee: il calcio e la sostenibilità. "Sugli impianti ci siamo fermati agli anni Novanta, probabilmente c'è bisogno di studiare quel che fanno gli altri", spiega ancora Uva, anche alla luce della candidatura dell'Italia a Euro 2032.

"Investire sugli stadi, così come sui giovani e sul calcio femminile, è un investimento che produce benessere per tutta la comunità". (ANSA).