Calcio: Scaroni, 'difficile colmare il gap con l'Inghilterra'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "La Premier incassa 7 miliardi, la Serie A 2.8: non credo che riusciremo a colmare il gap, ma ci proviamo". Queste le parole scelte dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, per raffigurare il divario tra il massimo campionato inglese e quello italiano, in termini economici. "I risultati che come squadre italiane stiamo avendo in Champions sono un incentivo per eliminare questa differenza. La partita la vedranno a Shangai e Melbourne, ci sarà più gente invogliata a seguire la Serie A", spiega menzionando il peso specifico dei diritti tv. "Nella ripartizione dei ricavi, in Inghilterra i club piccoli sono trattati meglio perché lì la torta è più grande. Il Newcastle, ad esempio, incassa più di Milan e Inter".

(ANSA).