Calcio: 1000 tifosi caricano Salernitana in vista del Napoli

Un migliaio di tifosi nel pomeriggio ha assistito all'allenamento a porte aperte disputato dalla Salernitana in vista del derby contro il Napoli.

La società granata, come era accaduto già in occasione delle partite contro Lazio e Verona, ha chiamato a raccolta i suoi supporter per ricevere sostegno e calore. 'Suda questa maglia, pronta alla battaglia. Avanti Bersagliera, combatti fiera', lo striscione esposto nell'anello superiore della Curva Sud Siberiano. Incitamento arrivato anche sotto forma di cori che hanno accompagnato l'intera seduta di lavoro disputata dagli uomini di Paulo Sousa. 'Ci devi credere, vinciamo', l'urlo lanciato a più riprese dalla torcida granata che ha rivolto sfottò anche all'indirizzo della tifoseria azzurra. Durante la seduta Paulo Sousa ha anche scelto tra la folla cinque giovani tifosi che hanno avuto la possibilità di accedere a bordocampo per fare i raccattapalle. Il portoghese al termine dell'allenamento si è recato sotto il settore occupato dai sostenitori che hanno invitato squadra e allenatore a dare il massimo nel derby contro il Napoli. Al 'Maradona' potranno accedere soltanto i tifosi della Salernitana che sono in possesso della fidelity card del club granata e che non risiedono a Salerno e provincia. La prevendita, un po' a sorpresa, è stata lanciata questa mattina ed i tagliandi per il settore ospiti sono stati acquistati da una cinquantina tifosi.

(ANSA).