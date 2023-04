Antonello , 'il modello calcio è in evoluzione, niente monopoli'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - La governance del calcio deve seguire modelli evoluti. Lo dice Alessandro Antonello, Ceo corporate dell'Inter, durante l'incontro "Soldi vs idee: il calcio e la sostenibilità", organizzato in università Bocconi a Milano. Siamo un'azienda globale che deve agire in termini locali: siamo passati dal modello organizzativo del modello mecenate della famiglia Moratti a un modello di business diverso. Il fatto di avere il presidente più giovane della storia dell'Inter ci ha avvicinato alle nuove generazioni e al mondo digitale. Ci stiamo proponendo come azienda di entertainment a tutto tondo e non dobbiamo essere spaventati dagli investitori dall'esterno", prosegue Antonello. "Il calcio è atipico, perché deve coniugare la competitività sportiva con la sostenibilità dell'avversario. A tutela del sistema è importante che non ci siano club che mirino ad avere posizioni di monopolio, perché tutti devono avere un avversario". Nel contesto degli interventi, Antonello parla ancora del modello calcistico in evoluzione. "Oggi ci misuriamo anche con fenomeni nuovi come la multiproprietà e realtà come il City stanno creando network di club sparsi in tutto il mondo, creando un sistema nuovo nel mondo del calcio". (ANSA).