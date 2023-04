Coppa Italia, Italiano: 'Teniamoci stretto il 2-0 dell'andata'

''Domani partiamo con un piccolo vantaggio maturato all'andata, dobbiamo tenercelo stretto e sfruttarlo al meglio considerando l'importanza della posta in palio''. Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese in programma alle 21 al Franchi.''Non esistono partite chiuse e le insidie non mancheranno - ha proseguito il tecnico viola parlando come ogni vigilia soltanto dai canali del club - Ma proprio perché sappiamo cosa rappresenta questa gara per la storia della Fiorentina siamo concentrati al 100% per dare tutto e accedere in finale''.